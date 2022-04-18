BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı - Haberler

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BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytüllahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor.

İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytüllahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor. Kent sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor. Filistinli ressam Takiyuddin Sebatin'in yaptığı, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ü duvarın diğer tarafında gösteren, grafik görenlerin ilgisini çekiyor.

BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Haberler

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