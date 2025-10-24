Haberler

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yeni CNC Atölyesi ve CAD-CAM Laboratuvarı Açıldı

Güncelleme:
Beyşehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandırılan CNC atölyesi ve CAD-CAM laboratuvarının açılışı yapıldı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amaçlı kıyafet ve ayakkabı yardımı da gerçekleştirildi.

Beyşehir ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandırılan CNC atölyesi ve CAD-CAM laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Okuldaki açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okulun makine ve tasarım teknolojileri alanına kazandırılan atölyede CNC torna tezgahı ile laboratuvar da 25 bilgisayar yer alıyor.

Beyşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Beyşehir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gerçekleştirilen yardım dolayısıyla eğitime verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık'a ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Konuk, yapılan bu desteklerin öğrencilerin eğitim hayatına güç kattığını belirterek iş birliğinin devamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
