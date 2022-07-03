BEYŞEHİR GÖLÜ, NİLÜFER TARLASINA DÖNDÜ; KOPARTMANIN CEZASI 73 BİN TL

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri, bulunduğu yaklaşık 8 bin metrekarelik alanı tarlaya döndürdü. Fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görürken, göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün, güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj yer alıyor. Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferler ziyaretçileri hayran bırakıyor. Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor.

Yaz sezonuyla birlikte Beyşehir Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, nilüfer tarlasını da ziyaret ediyor. İzmir'den göldeki nilüfer çiçeklerini ziyarete gelen Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan, öBiz İzmir'den geliyoruz. Kendiliğinden oluşmuş doğal nilüfer bahçesine geldik. Daha yeni açılmış. İnanılmaz bir güzellik. Bütün ekibimiz çok mutlu oldular. Bizim burayı herkese anlatmamız lazım. Bu dünyanın başka bir yerinde yok. 7,5 kilometre beyazlı, sarılı zambaklı. Özellikle öğleden önce gelinip ziyaret edilmesi gereken bir yer. Ben bütün herkesi Beyşehir'e davet ediyorum. Beyşehir'e geldiklerinde mutlaka nilüfer bahçelerini gezmelerini istiyorum. Zaten Alaeddin Keykubad dememiş mi? 'Cennet ya burasıdır, ya buranın altındadır' diye" dedi. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel