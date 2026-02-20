Beyşehir Gölü kıyısında şükür duası yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, Beyşehir Gölü kenarında şükür duası yaptı.

Göl kenarındaki Köprübaşı mevkisinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl etkili olan yağmur ve kar bereketine şükretmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yağışların göl ve bölge için büyük önem taşıdığını ifade eden Bayındır, "Beyşehir Gölü'nün eski güzelliğine kavuşmasını temenni ediyoruz. Yağışlar, dağlık alanlardaki düdenler ve su kaynakları üzerinden göle katkı sağladı." dedi.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın duasının ardından rahmet ve bereketin devam etmesi için kurban kesildi.