Beyşehir Gölü'nde Avlanan Balıkçılar Denetlendi
Beyşehir gölünde gerçekleştirilen denetimlerde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in katılımıyla su ürünleri kontrol ekipleri, balık alım kantarları ve balıkçı teknelerini inceledi. Kurallara uymayan balıkçılara cezai işlem uygulandı.
Beyşehir gölünde serbest dönemde avlanma faaliyetleri takip ediliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı son denetimde su ürünleri kontrol ekipleri ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ile balıkçı teknelerini denetledi.
Denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.???????