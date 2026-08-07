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Beyşehir'de Arıcılık ve Huzurevi Gelişmeleri

Beyşehir'de Arıcılık ve Huzurevi Gelişmeleri
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Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcıları ziyaret ederek kovan sayımı yaptı, 2026 destekleri için çalışma başlattı. Ayrıca 144 kişilik Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi için istişare toplantısı düzenlendi, inşaat çalışmaları başladı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Cuma Buluşmaları" kapsamında arıcılık faaliyetinde bulunan üreticileri ziyaret ederek, kovan tespit ve sayım çalışması gerçekleştirdi.???????

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile teknik personelin katıldığı saha çalışmalarında, 2026 Yılı Arılı Kovan Desteklemeleri kapsamında ilçe genelindeki arılıklar ziyaret edildi.

Ziyaretlerde arıcılarla bir araya gelen ekipler, ilçedeki arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında bilgi alırken, sektörün geliştirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek proje ve çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Huzurevi istişare toplantısı

İlçeye kazandırılacak 144 kişi kapasiteli Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Beyşehir Öğretmenevi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıya Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.

Akpınar, merkezin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin Beyşehir ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Bayındır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Beyşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından projede yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, "İlçemize kazandıracağımız 144 kişi kapasiteli Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için artık sözden icraata geçtik. Bu toplantıda izleyeceğimiz yol haritamızı oluşturduk. Aynı zamanda inşaatımızın hafriyat çalışmalarına da bugün itibarıyla başladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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