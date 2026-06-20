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Beyşehir'de KKKA hastalığına karşı bilgilendirme ve öğrenci resim sergisi

Beyşehir'de KKKA hastalığına karşı bilgilendirme ve öğrenci resim sergisi
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Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı bilgilendirme çalışmaları başlattı. Ayrıca Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi Tarihi Bedesten Çarşısı'nda açıldı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı ilçe genelinde bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen eğitim faaliyetlerinde vatandaşlara KKKA hastalığının bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, vatandaşların açık alanlarda dikkatli olmaları, vücutlarını düzenli olarak kene kontrolünden geçirmeleri ve kene tutunması durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Beyşehir'de öğrencilerden resim sergisi

Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, İçerişehir'de bulunan Tarihi Bedesten Çarşısı'nda açılan resim sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin hazırlanmasında Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşen Topbaş koordinatör olarak görev alırken, öğrencilerin sanatsal gelişimlerine verdiği destekle Okul Müdürü Muhammet Ali Gedik'in de önemli katkı sunduğu belirtildi.

Okul Müdürü Muhammet Ali Gedik, serginin gerçekleşmesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mehmet Güneş ve eğitim çalışanlarına, müzik dinletisiyle etkinliğe renk katan Didem Eren ve Hüseyin Furkan Büyükdağ'a, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve Tarihi Bedesten Çarşısı sorumlularına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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