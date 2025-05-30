Beyşehir'de Yıl Sonu Sergisi ve Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, halk eğitim merkezlerinin yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Akpınar ve ilçe protokolü Üzümlü Mahallesi'nde yıl sonu sergisinin açılışını yaptı.

Akpınar, burada, çalışmalarda emeği olan eğiticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akpınar ve beraberindekiler sergileri gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

Beyşehir'de lise öğrencilerinden Gazze'ye yardım seferberliği

Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerince Gazze halkına yardım edebilmek için yardım kermesi düzenlendi.

Fetullah Bayır Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen kermese resmi ve sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü İrfan Karabacak, kermesten iki saat içinde elde edilen 53 bin liralık gelirin tamamının bir yardım kuruluşu aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.