Haberler

Beyşehir'de Yeni Cami Temeli Atıldı ve Öğrencilere İtfaiyecilik Eğitimi Veriliyor

Beyşehir'de Yeni Cami Temeli Atıldı ve Öğrencilere İtfaiyecilik Eğitimi Veriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de hayırseverlerin desteğiyle Mehmet Hanife Yapıcı Camii'nin temeli atıldı. Ayrıca, 1. sınıf öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verilmeye başlandı.

Beyşehir ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yeni bir cami yapılacak.

Yerleşim merkezinde yer alan ikinci etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede Mehmet Hanife Yapıcı Caminin temeli atıldı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın yaptığı dua sonrasında yapılması planlanan caminin temeline ilk harç döküldü.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, örnek bir hayra vesile olduğunu belirttiği hayırsever Hasan ve İsa Yapıcı ile ailesine teşekkür etti.

Beyşehir'de minik öğrencilere itfaiyecilik eğitimi verildi

Beyşehir'de 1.sınıf öğrencilerine yönelik itfaiye eğitimleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine itfaiyecilik eğitiminin verilmesi planlanıyor.

Eğitimler, Seydişehir İtfaiye Müdürlüğü ev sahipliğinde 31 Ekim'e kadar sürecek.

Programla öğrencilerin, yangın güvenliği ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini erken yaşta öğrenmeleri hedefleniyor.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler yangın anında yapılması gerekenler, 112 Acil Çağrı Hattının önemi ve temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendiriliyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, programın öğrenciler açısından son derece faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan'ı kapıda bizzat karşıladı
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnaflar isyanda! Bir bir kepenk kapatmaya başladılar
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.