Beyşehir'de Yeni Cami Temeli Atıldı ve Öğrencilere İtfaiyecilik Eğitimi Veriliyor

Beyşehir ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yeni bir cami yapılacak.

Yerleşim merkezinde yer alan ikinci etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede Mehmet Hanife Yapıcı Caminin temeli atıldı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın yaptığı dua sonrasında yapılması planlanan caminin temeline ilk harç döküldü.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, örnek bir hayra vesile olduğunu belirttiği hayırsever Hasan ve İsa Yapıcı ile ailesine teşekkür etti.

Beyşehir'de minik öğrencilere itfaiyecilik eğitimi verildi

Beyşehir'de 1.sınıf öğrencilerine yönelik itfaiye eğitimleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine itfaiyecilik eğitiminin verilmesi planlanıyor.

Eğitimler, Seydişehir İtfaiye Müdürlüğü ev sahipliğinde 31 Ekim'e kadar sürecek.

Programla öğrencilerin, yangın güvenliği ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini erken yaşta öğrenmeleri hedefleniyor.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler yangın anında yapılması gerekenler, 112 Acil Çağrı Hattının önemi ve temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendiriliyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, programın öğrenciler açısından son derece faydalı olduğunu belirtti.