Konya'da trafik ışığı direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Abdurrahman Ö. idaresindeki 35 GB 1376 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Ö. ve Zümrüt Ö. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel