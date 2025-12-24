Beyşehir'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü tır bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
O.T. (43) idaresindeki meyve yüklü tır, Karaali Mahallesi yakınlarında yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle tırın kasasındaki elmalar etrafa saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola savrulan meyveler ise kaza yerine gelen araçlara nakledildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel