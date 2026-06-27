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Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri av yasağının sona ermesiyle denetimler artırıldı. Ekipler, balıkların boy sınırlarına uygunluğunu ve balıkçıların ruhsatlarını kontrol etti. Ayrıca, bir kişi kazara tabancayla kendini vurarak yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri av yasağının sona ermesi nedeniyle denetimler arttı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, avlanma sezonunun başlamasının ardından Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygunluğunu kontrol ediyor.

Ayrıca, balıkçıların ruhsat ve belgeleri de denetlendi.

Tabancayla kazara kendini vuran kişi yaralandı

Beyşehir ilçesinde tabancayla kazara kendini vuran kişi yaralandı.

Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan F.Ö'nün elindeki ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ö, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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