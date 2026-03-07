Haberler

Konya'da seyir halindeki kamyonet yandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri gelen yangını söndürdü.

Beyşehir–Antalya kara yolu Adaköy Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halindeki 07 AUV 415 plakalı kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu.

Sürücünün müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek kontrol altına alınamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

