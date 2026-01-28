Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilçe sağlık müdürlüğü ve Beyşehir Devlet Hastanesi iş birliğinde serviks kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi. Katılımcılara hastalığın erken tanısı ve düzenli taramanın önemi anlatıldı. Ayrıca ilçede yeni bir sosyal tesis açıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık eğitimi düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beyşehir Devlet Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, serviks kanseri, erken tanı ve düzenli taramanın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programda, ulusal kanser tarama programları, ücretsiz ve düzenli tarama hizmetleri ile hastalığın erken evrede tespit edilmesinin önemi anlatıldı.

-Beyşehir'de "Bey Kafe Sosyal Tesisi" açıldı

Beyşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek "Bey Kafe Sosyal Tesisi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, açılan tesisle vatandaşlara konforlu alan sunulacağını ifade etti.

İlçeyi her alanda ileriye taşımayı hedeflediklerini aktaran Bayındır, yapılacak çalışmalarla tesisin konaklama kapasitesinin artırılacağı belirtildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
