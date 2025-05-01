Beyşehir'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, doluya dönüştü ve ilçe merkezi beyaza büründü. Beyşehir Belediyesi, yağış sonrası temizlik çalışmaları başlattı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Gece saatlerinde ilçe genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle, ilçe merkezi beyaza büründü.
Beyşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel