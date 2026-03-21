Beyşehir'de ramazan davulcuları süsledikleri eşek arabalarıyla bahşiş topladı

Konya'nın Beyşehir ilçesine ramazan davulcuları süsledikleri eşek arabasıyla bahşiş topladı.

Yeşildağ Mahallesi'nde, ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıran davulcular, süsledikleri eşek arabasıyla gezdi.

Davulcuları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemedi.

Vatandaşlarla hem bayramlaşan davulcular hem de bahşişlerini aldı.