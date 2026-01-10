Haberler

Beyşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 07 JJ 330 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Enes C. ve yanındaki Hasan U. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Enes C. yönetimindeki 07 JJ 330 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 11. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Hasan U. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
