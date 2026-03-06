Haberler

Beyşehir'de orman yangınlarına karşı eğitim verildi

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, orman işletme personeline yangın eğitimi verildi.

Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Personele, yangın türleri, yangınlara erken müdahalenin önemi, yangınla mücadele teknikleri, güvenli müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu konusunda bilgi aktarıldı.

Uygulamalı çalışmalarla da desteklenen eğitim sonunda, kursiyerlere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
