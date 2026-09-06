Haberler

Kara Ali Çavuş ve oğlu Çetmi'de anıldı

Kara Ali Çavuş ve oğlu Çetmi'de anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Mücadele kahramanlarından Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Milli Mücadele kahramanlarından Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Mahalledeki parkta bulunan baba-oğul anıtının önünde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mevlid okunan ve dua edilen anma programında, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da birer konuşma yaptı.

Programa, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kaymakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı

Yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı

Kimse fark etmedi! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

Ünlü oyuncudan geriye bu görüntü kaldı! Sözleri yürekleri dağladı
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Sonrası görenleri şaşkına çevirdi
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş