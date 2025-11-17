Beyşehir'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir inşaatın asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki Firas H. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıyı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Firas H. (29) Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 5 katlı bina inşaatının asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel