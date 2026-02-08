Haberler

Beyehir'de iki kazada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. İlk kazada bir kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Diğer kazada ise bir otomobil devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

A.Ç. yönetimindeki 20 AJD 151 plakalı evden eve nakliyat yapan kamyon, Beyşehir-Isparta kara yolu kent merkezi girişi çevre yolu kavşağında H.A. yönetimindeki 42 ASC 363 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan hafif ticari araç sürücüsü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E.A, İ.Ö.K, H.H.A. ve Z.E.K. ile kamyon sürücüsü A.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarca götürüldükleri Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü H.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

H.S. idaresindeki 07 ACL 186 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde kaymakam virajı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen araç içerisindeki sürücü ve 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, yolcu olarak bulunan 1 kişi ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
