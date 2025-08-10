Beyşehir'de Hafif Ticari Araç Kazası: 5 Yaralı

Beyşehir'de Hafif Ticari Araç Kazası: 5 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

