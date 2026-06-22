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Beyşehir'den kısa kısa

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde Çamlık mağaraları ziyaret edildi. Ayrıca Avrupa turu kapsamında Beyşehir'e gelen İngiliz bisikletçiler, ilçedeki sıcak karşılama ve eşsiz doğal güzelliklerden etkilendiklerini belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin doğal ve turistik alanları gezildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, güzel ve heyecanlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini kaydetti.

Etkinlikte Derebucak ilçesinde yer alan Çamlık mağaraları da ziyaret edildi.

İngiliz bisikletçilerin Beyşehir molası

İngiliz bisikletçiler, Avrupa turu kapsamında Beyşehir ilçesinde mola verdi.

İngiltere'den Avustralya'ya bisikletleriyle ulaşmak için yola çıkan Stacey Pallister ve Libby McAleery, Türkiye'ye ulaştı.

Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu olan Stacey Pallister, Beyşehir'de karşılaştıkları sıcak karşılamanın kendisini çok etkilediğini, güzel karşılama ve dostluğu uzun süre unutmayacağını söyledi.

Libby McAleery ise Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasının ve doğal atmosferinin kendilerini büyülediğini ifade etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir'in bisiklet dostu kimliğini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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