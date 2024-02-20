Beyşehir'de çiftçilere eğitim toplantıları düzenlendi

Beyşehir ilçesinde çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantılarda üreticiler tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirildi.

??????? Çivril, Sarıköy, Çetmi, İsaköy, Kuşluca ve Gölkaşı mahallelerinde düzenlenen eğitim toplantılarında çiftçilerle buluşan ziraat mühendisleri katılımcılara tarımsal üretim planlaması, toprak işleme, gübreleme, tarımsal desteklemeler ve bitki sağlığı konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantılarda, çiftçilerin sorun ve talepleri de dinlenirken yöreye ilişkin yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulurken yöneltilen sorular da cevaplandırıldı.