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Beyşehir'de çiftçilere eğitim toplantıları düzenlendi

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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılarda çiftçilere tarım ve hayvancılık konularında bilgi verildi. Çivril, Sarıköy, Çetmi, İsaköy, Kuşluca ve Gölkaşı mahallelerinde gerçekleştirilen eğitim toplantılarında ziraat mühendisleri, tarımsal üretim planlaması, toprak işleme, gübreleme, tarımsal desteklemeler ve bitki sağlığı konularında katılımcılara bilgi aktardı. Ayrıca çiftçilerin sorunları ve talepleri dinlenerek yöreye yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Beyşehir ilçesinde çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantılarda üreticiler tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirildi.

??????? Çivril, Sarıköy, Çetmi, İsaköy, Kuşluca ve Gölkaşı mahallelerinde düzenlenen eğitim toplantılarında çiftçilerle buluşan ziraat mühendisleri katılımcılara tarımsal üretim planlaması, toprak işleme, gübreleme, tarımsal desteklemeler ve bitki sağlığı konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantılarda, çiftçilerin sorun ve talepleri de dinlenirken yöreye ilişkin yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulurken yöneltilen sorular da cevaplandırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Çivril Çetmi Eğitim Güncel Haberler

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