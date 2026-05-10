Konya'da borç meselesi kavgası: 4 tutuklama

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal'ın (28), tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3 kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten Necati Sandal, iddiaya göre borç nedeniyle bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Necati Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, yaşamını yitirdi. Necati Sandal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Huğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla bağlantısı olan toplam 10 kişiyi farklı zamanlarda gözaltına aldı. Şüphelilerden ilk gözaltına alınlardan 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarın 5 şüphelilerden Ali Ulusoy, Ali Uyar, Berke Öztürk ve Ferhat Nergiz tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı