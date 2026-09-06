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Beyşehir Bisiklet Festivali Başladı

Beyşehir Bisiklet Festivali Başladı
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Beyşehir'de 14. Geleneksel Bisiklet Festivali başladı. 80 bisiklet tutkunu, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinde pedal çeviriyor. Belediye Başkanı Adil Bayındır, festivalin tanıtıma katkısını vurguladı.

Beyşehir'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali başladı.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen festivalde 80 bisiklet tutkunu, ilçenin doğal ve tarihi güzellikleri içinde pedal çeviriyor.

Festivalin startını veren Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, organizasyonun ilçenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bayındır, festivalin iki gün süreceğini belirterek, "Belediye olarak şehrimizin tanıtımına, sosyal ve kültürel hayatımıza katkı sunan, hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen misafirlerimizi bir araya getiren bu güzel organizasyonun her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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