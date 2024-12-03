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Beyşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Aile Terapisi Hizmeti

Beyşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Aile Terapisi Hizmeti
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Beyşehir Belediyesi, sosyal hizmet birimi aracılığıyla uzman danışmanlarla ücretsiz aile terapisi sunuyor. 258 kişiye aile danışmanlığı, 110 kişiye çift terapisi ve 141 kişiye birey terapisi hizmeti verildi. Başkan Adil Bayındır, bu hizmetle aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve bireylerin psikolojik iyilik hallerini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Beyşehir Belediyesi, sosyal hizmet birimi bünyesinde uzman aile danışmanı ve sosyolog eşliğinde ücretsiz aile terapisi hizmeti veriyor.

Kurum bünyesinde üç yıl önce kurulan birimde bugüne kadar 258 kişiye aile danışmanlığı, 110 kişiye, çift terapisi, 141 kişiye de birey terapisi hizmeti verildiği bildirildi.

Bu hizmetle aile içi iletişimi güçlendirmek, olası sorunların çözümüne katkı sağlamak ve bireylerin psikolojik iyi oluşlarını desteklemenin hedeflendiğini belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirirken, uzman kadromuzla daha huzurlu bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bu hizmetimiz aynı zamanda sosyal dayanışma projelerimizin bir parçası. Tüm vatandaşlara açık olan bu hizmetimizi hiç bir ücret talep etmeden yapıyoruz." dedi.

Aile danışmanlık hizmeti biriminde "Birey, çift terapisi, aile, evlilik ve ilişki danışmanlığı, pozitif psikoloji, enerji teknikleri ile beyni yeniden programlayarak travma, özgüven, öfke kontrolü, korku ve fobi, zayıflama, bağımlılık, değerlilik ve olumlu düşünme çalışmaları" yapıldığını anlatan Başkan Bayındır, bu çalışmalarla gelip danışanlardan yüzde 85 oranında olumlu sonuç alındığını kaydetti.

Bayındır, hizmetten istifade etmek isteyen herkesin 0 332 512 22 00 numaralı telefonu arayarak randevu alabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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