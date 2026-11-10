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Beyrut'ta ölü bulunan eski Iraklı milletvekili Alvani için Lübnan soruşturma başlattı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki evinde ölü bulunan Iraklı eski milletvekili Ahmed el-Alvani'nin ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadı. Lübnan makamları olayla ilgili soruşturma başlatırken Irak makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

BAĞDAT/ Iraklı eski milletvekili Ahmed el-Alvani'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan haberde, Alvani'nin ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmedi.

Eski milletvekilinin ölümüne dair Irak makamları da henüz açıklama yapmadı.

Lübnan soruşturma başlattı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan makamları olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dosyayı devralan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı yargıç Ahmed Rami el-Hac, İç Güvenlik Güçlerinin yürüttüğü ön soruşturmayı incelemeye başladı.

Iraklı eski milletvekili Alvani, Ekonomi Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2014'te, 2013 yılı sonlarında güvenlik güçlerinin evine düzenlediği baskın sırasında iki Irak askerini kasten öldürmekle suçlanan Alvani hakkında idam kararı vermişti.

Alvani, 20 Nisan 2025'e kadar tutuklu kalmış, 1 Ocak 2025'te çıkarılan Genel Af Yasası kapsamında serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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