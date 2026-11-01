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Beyrut Havalimanı'nda yolcunun bagajında 47 kilogram uyuşturucu bulundu

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Lübnan Gümrük İdaresi, Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda Gana'dan gelen bir yolcunun bagajında yaklaşık 47 kilogram uyuşturucu bulunduğunu duyurdu. Havalimanı tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtilirken şüpheli gözaltına alındı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda, Gana'dan gelen bir yolcunun bagajında yaklaşık 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Lübnan Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Güvenlik Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyon kapsamında, Gana'nın başkenti Akra'dan Beyrut'a gelen Suriye uyruklu B.H. isimli yolcunun bagajları arandı. Aramada, özel yöntemlerle gizlenmiş 40 paket uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun yarı brüt ağırlığının 46,7 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, bunun havalimanı tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı, uyuşturucu maddelere el konulduğu ve olaya karışan diğer şüphelilerin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı Genel Güvenlik Müdürlüğü ve Gümrük İdaresini tebrik etti.

Selam, Lübnan'ın kara, deniz ve hava sınır kapılarının uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama veya diğer yasa dışı faaliyetler için geçiş noktası olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan Selam, hükümetin sınır kapılarındaki denetimleri güçlendirmeye, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmaya, kaçakçılık ve organize suç şebekeleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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