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Beypazarı Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Beypazarı Ortaokulu'nda öğrencilerin yaptığı çalışmalarla yıl sonu sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri Murat Kılıç, Ramazan Arıkan ile öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı serginin açılışında konuşmalar yapıldı.

Beypazarı Ortaokulu'nda öğrencilerin yaptığı çalışmalarla yıl sonu sergisi açıldı.

Okuldaki serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri Murat Kılıç, Ramazan Arıkan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, törende yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Abdullah Türkdoğan da öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kılıç Beypazarı Kültür Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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