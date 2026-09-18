Beypazarı’ndan kısa kısa

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, İncili Cami'ndeki cuma namazı öncesinde ahilik geleneğine ilişkin vaaz verdi, dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

İlahi grubunun kasidelerini de seslendirdiği etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci, Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mikail Yüksel, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ile vatandaşlar katıldı.

Beypazarı'ndaki spor salonunda voleybol antrenmanı yapıldı

Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, ilçeye yeni kazandırılan kapalı spor salonunda antrenmanların voleybol branşı ile başladığını söyledi.

Lal, salonda düzenlenecek tüm kursların ücretsiz yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan 1000 kişilik yeni spor salonu hizmete açıldı. İlçenin spor altyapısına önemli bir katkı sunması beklenen tesiste ilk voleybol antrenmanı da yapıldı. İlk antrenmana ilçedeki sporcular katılırken yeni salonun önümüzdeki süreçte farklı branşlarda antrenmanlara ve çeşitli sportif etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor. Yeni spor salonu, ilçede gençlerin spor faaliyetlerine katılımını artırması ve Beypazarı'nın spor geleceğine katkı sağlaması beklenen yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor."

Kaynak: AA