Beypazarı ilçesinde YKS düzenlendi
Beypazarı'nda 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT, 8 okulda 128 salonda 1900 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Emniyet güçleri sınav çevresinde gürültü uyarısı yaptı.
Beypazarı'nda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) gerçekleştirildi.
İlçede adaylar saat 9.30'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlandı.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere 8 okulun 128 salonunun sınav için kullanıldığı ilçede TYT'ye 1900 öğrenci girdi.
Sınavların yapılacağı okulların çevresinde emniyet güçleri, vatandaşlara gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak