Beypazarı ilçesinde YKS düzenlendi

Beypazarı'nda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) gerçekleştirildi.

İlçede adaylar saat 9.30'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere 8 okulun 128 salonunun sınav için kullanıldığı ilçede TYT'ye 1900 öğrenci girdi.

Sınavların yapılacağı okulların çevresinde emniyet güçleri, vatandaşlara gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.