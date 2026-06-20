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Beypazarı ilçesinde YKS düzenlendi

Beypazarı ilçesinde YKS düzenlendi
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Beypazarı'nda 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT, 8 okulda 128 salonda 1900 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Emniyet güçleri sınav çevresinde gürültü uyarısı yaptı.

Beypazarı'nda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) gerçekleştirildi.

İlçede adaylar saat 9.30'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere 8 okulun 128 salonunun sınav için kullanıldığı ilçede TYT'ye 1900 öğrenci girdi.

Sınavların yapılacağı okulların çevresinde emniyet güçleri, vatandaşlara gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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