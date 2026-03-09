Haberler

Beypazarı'nda Bartınlılar İftar Programında Buluştu

Beypazarı'nda Bartınlılar İftar Programında Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşamını sürdüren Bartınlılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşamını sürdüren Bartınlılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Beypazarı merkezli Dibektaş Köyü Derneğince Hacıkara Mahallesi'ndeki bir caminin salonunda organize edilen yemeğe; Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Dernek Başkanı Nuri Aksoy, Başkan Yardımcısı Ergin Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dua edildi.

İftarın ardından konuşan Belediye Başkanı Özer Kasap, nazik davetleri için dernek yönetimine teşekkür ederek, "Böylesi birlikteliklerin sürdürülmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada olunması büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Nuri Aksoy ise katılımlarından dolayı Belediye Başkanı Kasap'a ve tüm davetlilere şükranlarını sundu.

.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

Savaşın ortasında yeni hamle! Binlerce asker sahaya iniyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler