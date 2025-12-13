Ankara'da evde çıkan yangında baba ile 2 kızı, dumandan etkilendi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangında, baba ile 2 kızı dumandan etkilendi.

Levent G.'nin (39), eşi ve çocuklarıyla oturduğu Ayvaşık Mahallesi'ndeki evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında önce anne Şirin G., kendi imkanları ile evden çıktı. Ardından Levent G., 5 ve 8 yaşlarındaki kızlarını alarak dışarıya çıktı. İhbarla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ile kızları, sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ile 2 kızının durumunun iyi olduğu belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.