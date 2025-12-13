Haberler

Ankara'da evde çıkan yangında baba ile 2 kızı, dumandan etkilendi

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında baba Levent G. ve iki kızı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangında, baba ile 2 kızı dumandan etkilendi.

Levent G.'nin (39), eşi ve çocuklarıyla oturduğu Ayvaşık Mahallesi'ndeki evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında önce anne Şirin G., kendi imkanları ile evden çıktı. Ardından Levent G., 5 ve 8 yaşlarındaki kızlarını alarak dışarıya çıktı. İhbarla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ile kızları, sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ile 2 kızının durumunun iyi olduğu belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
