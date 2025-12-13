Haberler

Ankara'da Ev Yangınında Baba ve Kızları Dumandan Etkilendi

Ankara'da Ev Yangınında Baba ve Kızları Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangında baba Levent G. ile 2 kızı dumandan etkilendi. Yangın, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Baba ve kızları hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangında, baba ile 2 kızı dumandan etkilendi.

Levent G.'nin (39), eşi ve çocuklarıyla oturduğu Ayvaşık Mahallesi'ndeki evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında önce anne Şirin G., kendi imkanları ile evden çıktı. Ardından Levent G., 5 ve 8 yaşlarındaki kızlarını alarak dışarıya çıktı. İhbarla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ile kızları, sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ile 2 kızının durumunun iyi olduğu belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
title