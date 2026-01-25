Haberler

Beypazarı'nda Çıkan Yangında 6 Ahşap Ev Kül Oldu

Beypazarı'nda Çıkan Yangında 6 Ahşap Ev Kül Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı İlçesi'nde çıkan yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde bir evde başlayarak 5 eve daha sıçradı. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1 itfaiye eri yaralandı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

ANKARA Beypazarı İlçesinde çıkan yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karcıkaya Mahallesinde Alaaddin Sokak'ta yer alan müstakil bir evde çıktı. Evin ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede kısa sürede büyüyerek aynı sokakta bulunan 5 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, 1 itfaiye eri yaralandı. 6 evi küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar