Beypazarı'nda Çıkan Yangında 6 Ahşap Ev Kül Oldu

ANKARA Beypazarı İlçesinde çıkan yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karcıkaya Mahallesinde Alaaddin Sokak'ta yer alan müstakil bir evde çıktı. Evin ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede kısa sürede büyüyerek aynı sokakta bulunan 5 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, 1 itfaiye eri yaralandı. 6 evi küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.