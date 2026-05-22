Beypazarı'nda unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustalarına plaket

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Beypazarı Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve meslekleri yaşatan 10 ustayı iş yerlerinde ziyaret ederek plaket verdi.

Kadın Kooperatifi Grup Müdürü Yusuf Kanan Cevher ve Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Gültekin Erdoğmuş'un da aralarında bulunduğu heyet, semerci, kalaycı, dokumacı, yorgancı gibi sanatları sürdüren 10 ustayı ziyaret ettikleri iş yerlerinde plaket verdi.

Ustalar da ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
