Beypazarı'nda Üniversite Adayları AYT Sınavına Girdi

Beypazarı'nda Üniversite Adayları AYT Sınavına Girdi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın AYT oturumuna katıldı. Öğrenciler sınav merkezlerine güvenlik kontrollerinin ardından alındı, aileler ise dualar etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

Beypazarı ilçesindeki sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Çocuklarını merkezlere getiren aileler de okullarını çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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