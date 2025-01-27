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Beypazarı'nda Turist Rehberleri İlçeyi Gezdiler

Beypazarı'nda Turist Rehberleri İlçeyi Gezdiler
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Ankara Turist Rehberleri Odası üyesi rehberler, Beypazarı'nda turistik yerleri gezdi ve Belediye Başkanı Özer Kasap ile ilçenin tanıtımı hakkında görüştü.

Ankara Turist Rehberleri Odası üyesi rehberler, Beypazarı ilçesinde turistik yerleri gezdi.

Oda başkanı Birsen Bulan ve 80 civarında turist rehberi, Beypazarı programları kapsamında Belediye Başkanı Özer Kasap ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kasap ilçenin tanıtımına önem verdiklerini, bu kapsamda turist rehberlerinin bilgilendirilmesini ve ilçeyi görmelerini istediklerini ifade etti.

Birsen Bulan da ilçeyi tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turist rehberleri daha sonra ilçedeki turistik yerleri gezdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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