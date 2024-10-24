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Beypazarı'nda Trafik ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Beypazarı'nda Trafik ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi
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Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede yapılan trafik ve asayiş denetimlerine katılarak suç işlenmesinin önlenmesi, aranan kişi ve araçların yakalanması ile düzensiz göçle mücadele çalışmalarını destekledi.

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimine katıldı.

İlçe genelinde suç işlenmesinin önlenmesi, aranan kişi ve araçların yakalanması, düzensiz göç ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gerçekleştirilen denetimlere Kaymakam Yılmaz da katıldı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde, çok sayıda araç ve kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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