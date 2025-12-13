Ankara'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan'ın kullandığı 06 BCB 01 plakalı otomobil, ilçe girişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Ercan ile Turgut Uysal ve Vedat Yıldız ise Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.