Beypazarı'nda Bayram Öncesi Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşabilecek yoğunluk dolayısıyla denetim ve kontrollerini artırdı.

Belgeleri ve araçları inceleyen ekipler, sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Ekipler, hayvan taşımacılığı yapılan araçları da denetledi.