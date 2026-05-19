Beypazarı'nda Bayram Öncesi Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Belgeler ve araçlar incelenirken, sürücülere trafik kurallarına uymaları hatırlatıldı; ayrıca hayvan taşımacılığı yapan araçlar da kontrol edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşabilecek yoğunluk dolayısıyla denetim ve kontrollerini artırdı.
Belgeleri ve araçları inceleyen ekipler, sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.
Ekipler, hayvan taşımacılığı yapılan araçları da denetledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak