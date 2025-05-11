Beypazarı'nda Tarihi Alaettin Sokak'a Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Başladı
Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi Alaettin Sokak'ta çevre düzenleme çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, projenin tarihi dokuya sadık kalınarak gerçekleştirileceğini ve halk için dinlenme alanları oluşturulacağını açıkladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi dokusuyla öne çıkan Alaettin Sokak'ta çevre, peyzaj ve zemin düzenleme çalışmaları başlatıldı.
Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, çalışmanın, ilçenin mimari kimliğine uygun şekilde yürütüleceğini belirterek, "Sokakta tarihi dokuya sadık kalınacak. Peyzaj düzenlemeleriyle halkın dinlenebileceği alanlar oluşturulacak." dedi.
Alaettin Sokak'ın, Demirciler Sokağı'ndan başlayarak Çınar ve Yenice sokaklara kadar uzanan bölümünde uygulanacak projeyle, çevredeki tarihi konak ve yapılar ön plana çıkarılacak.
Kasap, projenin Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğünü ve ilçedeki diğer bazı sokaklarda da benzer düzenlemelere gidileceğini ifade etti.