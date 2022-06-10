Beypazarı'nda Tarih ve Kültür Evi Müzesi açıldı - Haberler

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Beypazarı'nda Tarih ve Kültür Evi Müzesi açıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda Tarih ve Kültür Evi Müzesi açıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "26. Uluslararası Beypazarı Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" kapsamında Tarih ve Kültür Evi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "26. Uluslararası Beypazarı Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" kapsamında Tarih ve Kültür Evi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce yanan ve restore edilen Tarih ve Kültür Evi Müzesi ile semerci ustası İbrahim Atıcı'nın dükkanın açılışı yapıldı.

Tarih ve Kültür Evin Müzesi'nde, gelin odası, gelin düğünü temsili olarak cansız mankenler yer alıyor.

Semerci Ustası Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanının yanmasının ardından devlet büyüklerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.???????

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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