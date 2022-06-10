Beypazarı'nda Tarih ve Kültür Evi Müzesi açıldı - Haberler

Beypazarı'nda Tarih ve Kültür Evi Müzesi açıldı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "26. Uluslararası Beypazarı Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" kapsamında Tarih ve Kültür Evi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "26. Uluslararası Beypazarı Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" kapsamında Tarih ve Kültür Evi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha önce yanan ve restore edilen Tarih ve Kültür Evi Müzesi ile semerci ustası İbrahim Atıcı'nın dükkanın açılışı yapıldı. Tarih ve Kültür Evin Müzesi'nde, gelin odası, gelin düğünü temsili olarak cansız mankenler yer alıyor. Semerci Ustası Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanının yanmasının ardından devlet büyüklerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.??????? AA / Yaşar Tonbak - Güncel Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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