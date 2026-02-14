Haberler

Beypazarı'nda yağışların etkisiyle şelaleler akmaya başladı

Beypazarı'nda yağışların etkisiyle şelaleler akmaya başladı
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki şelale, son günlerde artan yağışlarla birlikte metrelerce yükseklikten akmaya başladı. Mahalle muhtarı Hasan Özkan, bu yıl kırsal kesimlerin yoğun yağış aldığını ifade etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan şelale, son günlerde yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde metrelerce yükseklikten akan şelale, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzara oluşturuyor.

Mahalle muhtarı Hasan Özkan, bu yıl kırsal kesimlerin yoğun yağış aldığını söyledi.

Özkan, son zamanlarda yağmur ve karların erimesiyle mahallelerindeki şelalenin yeniden aktığını belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
