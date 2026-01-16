Beypazarı'nda sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Beypazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Gazipaşa Mahallesi'ndeki Bulgurdede Camisi'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, cemaatle sohbet ederek gelecekteki buluşmalar hakkında bilgi verdi.
Beypazarı Müftülüğünce hayata geçirilen sabah namazı buluşmaları sürüyor.
Gazipaşa Mahallesi'ndeki Bulgurdede Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve cemaat katıldı.
Namazın ardından cemaatle sohbet eden Süsün, yarın sabah namazı buluşmasının Tatlıçeşme Camisi'nde, pazar günü de Cemil Ercan Camisi'nde geçekleştirileceğini kaydetti.
Süsün, vatandaşları ayrıca salı akşamları Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki vaaz programına davet etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel