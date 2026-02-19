Beypazarı içesinde belediye tarafından Ramazanda her gün 1200 kişiye yemek dağıtılacak
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan dolayısıyla günde 1200 kişiye sıcak yemek dağıtılacağını açıkladı. Aşçıların hazırladığı yemekler, belirlenen ihtiyaç sahiplerine evlerine kadar ulaştırılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin aşevinde aşçılar tarafından sabahın erken saatlerinde pişirilen 3 çeşit yemek, işçiler tarafından sefertaslarına konularak, kasalara yerleştiriliyor.
Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kendilerince belirlenen ve Ramazan ayında yemek dağıtımı yapılacak kişilerin yemeklerini evlerine kadar sefertaslarında pidesiyle birlikte teslim edecek.
Yemek yapamayan, hasta olan, engelliler ve bakıma muhtaç kişilere yemekleri ulaştıracak.