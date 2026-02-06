Haberler

Beypazarı'nda otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emin Heper idaresindeki 67 AEB 499 plakalı otomobil, Karapınar mevkisinde, Nuri Aydoğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Turgay Heper ile minibüsteki 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

