Beypazarı'nda otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Emin Heper idaresindeki 67 AEB 499 plakalı otomobil, Karapınar mevkisinde, Nuri Aydoğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Turgay Heper ile minibüsteki 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.