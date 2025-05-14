Beypazarı'nda Öğrencilerin Bilim Fuarı ve Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen programda, öğrencilerin bilimsel projeleri ve yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi. ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından açılan yıl sonu sergisine yerel yöneticiler de katıldı. Ayrıca, Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda tanıtıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen programlarda öğrencilerin bilimsel projeleri ve yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi.
Atatürk Parkı'nda, ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı.
Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da katıldı.
Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin bilimsel projeleri de okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda görücüye çıktı.
Fuarda 16 proje tanıtıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel