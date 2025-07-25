Beypazarı'nda Nostaljik Film Gösterimleri ve Orkestra Konserleri Başlıyor

Beypazarı Belediyesince film gösterimleri ve kent orkestrası konserleri başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede nostalji dolu müzikle iç içe sımsıcak yaz akşamları için etkinlikler gerçekleştirilecek.

26-27-28 Temmuz'da düzenlenecek film gösterimi ve kent orkestrası konserlerinin 20.30'da başlayacağı kaydedildi.