Beypazarı'nda Nostaljik Film Gösterimleri ve Orkestra Konserleri Başlıyor
Beypazarı Belediyesi, 26-27-28 Temmuz tarihlerinde nostaljik film gösterimleri ve kent orkestrası konserleri düzenleyecek. Etkinlikler, yaz akşamlarını renklendirmek için yapılacak.
Beypazarı Belediyesince film gösterimleri ve kent orkestrası konserleri başlayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede nostalji dolu müzikle iç içe sımsıcak yaz akşamları için etkinlikler gerçekleştirilecek.
26-27-28 Temmuz'da düzenlenecek film gösterimi ve kent orkestrası konserlerinin 20.30'da başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel